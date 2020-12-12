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Алимханулы поддержал Головкина перед боем за два титула

Поединок состоится 18 декабря в США.

Алимханулы поддержал Головкина перед боем за два титула
Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы поддержал своего именитого соотечественника Геннадия Головкина перед защитой титулов чемпиона мира IBF и IBO в этой весовой категории.

Алимханулы прокомментировал пост Головкина, в котором тот объявил о завершении спаррингов. "Удачи", - написал на английском языке Жанибек.

Напомним, 18 декабря в США Головкин встретится со своим обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой. Для GGG это будет рекордная защита титула.

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Головкин Геннадий Шеремета Камил

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