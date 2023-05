Алимханулы отреагировал на исторический успех сборной Казахстана по боксу

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы поздравил сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда успешно выступила на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), где завоевала пять медалей, четыре из которых - золотые. Казахстан повторил исторический успех. Из пяти финалов были выиграны четыре на ЧМ-2023. Столько же чемпионов у сборной Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

"Поздравляю сборную Казахстана по боксу. Четыре золота и одно серебро. Чемпионы мира!" - написал Алимханулы в твиттере.

Congratulations to the Kazakhstan national boxing team. 4 gold and one silver. World Champions! pic.twitter.com/FFD4ES8tGR