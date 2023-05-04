Алимханулы отреагировал на анонс боя Деревянченко - Мунгия

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) отреагировал на анонс боя в его дивизионе, передают Vesti.kz.

Стало известно, что мексиканский боксер Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) выйдет на ринг против украинца Сергея Деревянченко (14-4, 10 КО), бывшего соперника Геннадия Головкина.

Бой в среднем весе состоится 10 июня в Онтарио (штат Калифорния, США).

Алимханулы ответил в своем твиттере на официальный пост промоутерской компании Golden Boy, опубликовав эмодзи популярного жеста facepalm - лица, закрытого одной рукой, который считается проявлением разочарования.

🤦🏻‍♂️ — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) May 3, 2023

Напомним, что сам Алимханулы 13 мая на "Стоктон-Арене" в США проведет 12-раундовый бой с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО).

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