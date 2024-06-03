Алимханулы обратился к фанатам с разоблачением чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) прокомментировал пост в соцсетях от обладателя пояса по линии WBC в этом же дивизионе Карлоса Адамеса (23-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

Доминиканец написал в социальной сети X:

"Кто хочет этот пояс. Я буду ждать, я - дикий жеребец".

Казахстанец отреагировал:

"Дорогие фанаты, у вас остались вопросы? Вы понимаете, кто есть кто!".

Dear fans, do you have any more questions? You understand who is who! https://t.co/y9Ihf7FPmh — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 3, 2024

Ранее боксеры устроили перепалку в соцсетях относительно очного поединка. Как видно, Алимханулы обвиняет Адамеса в уклонении от боя.

Напомним, чемпионом WBC в среднем весе был американец Джермалл Чарло (33-0, 22 КО), которого весной лишили титула из-за долгого простоя и проблем личного характера, полноценным чемпионом сделали Адамеса находившегося до этого в звании "временного" чемпиона WBC.

Алимханулы вернется в ринг 13 июля в Лас-Вегасе, где встретится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО).