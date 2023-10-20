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Алимханулы назвали лучшим средневесом в мире

Алимханулы назвали лучшим средневесом в мире
©instagram.com/viloriaboxing/

Новый тренер чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) Брайан Вилория отреагировал на победу своего подопечного в объединительном бою, сообщают Vesti.kz.

15 октября Алимханулы в Розенберге (США), нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

"Поздравляю с объединением титулов, Жанибек! Так посчастливилось увидеть это воочию. Идеальное сочетание скорости, силы и IQ. Лучший средневес в мире", - написал Вилория под командным фото.

Напомним, что в конце лета Алимханулы, сменив своего многолетнего тренера Бадди Макгирта, приступил к работе с Вилорией.

Брайан был чемпион мира как в любительском боксе, так и в профи. Он был чемпионом в двух весах, обладатель двух чемпионских титулов.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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