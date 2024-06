Алимханулы назвал свою цель и пообещал нокаут года

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы высказался о предстоящем бое против претендента из Новой Зеландии Андрея Михайловича, сообщает Vesti.kz.

Их противостояние пройдет 14 июля по времени Астаны в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе.

I don't want only champions to afraid me. I want the first second numbers in the ranking to be afraid of me too.



On July 13th I will show you the knockout of the year. pic.twitter.com/TqSe1Pqsq9