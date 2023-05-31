Алимханулы нашли прибыльный супербой в среднем весе

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы должен провести бой с победителем противостояния между британцами Лиамом Смитом и Крисом Юбенком-младшим. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист из Великобритании Бен Смит.

В январе Смит сенсационно победил Юбенка-младшего - остановил его в четвертом раунде. Последний захотел реванша с Лиамом, что было предусмотрено в контракте. Их второй поединок должен состоятся 1 июля в Великобритании.

"У Алимханулы дефицит качественных соперников для защиты чемпионского титула. Однако в противостоянии Смита и Юбенка-младшего он получит достойного соперника. Если поединок состоится в Великобритании, это будет еще и прибыльнее. Когда ждать этой битвы? Не раньше осени. Вероятно, что Алимханулы успеет найти соперника, только если не удастся договориться с Чарло. А вот схватка с победителем боя Смит - Юбенк прогремит на весь дивизион", - отметил Бен Смит.

Напомним, что Алимханулы в последнем бою в мае досрочно победил канадца Стивена Батлера и защитил чемпионский пояс WBO в среднем весе.

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