Алимханулы напомнил о сущности бокса

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил свое принципиальное отношение к боксу, передают Vesti.kz.

Boxing is not a business. Boxing is a sport. pic.twitter.com/OATGFvmz6u