Алимханулы намекнул на завоевание титула перед чемпионским боем

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) показал видео тренировки перед боем за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет 21 мая на арене при развлекательном отеле-казино Resorts World Las Vegas (США). 12-раундовый бой будет транслироваться в прямом эфире на платформе ESPN.

"Скоро... И новый 👑", - написал боксер под видео в своем Twitter.

Soon... And new 👑 pic.twitter.com/wPK5c3iBNW