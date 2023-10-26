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Алимханулы? Канело Альварес выбрал соперников на 2024 год

Алимханулы? Канело Альварес выбрал соперников на 2024 год
©boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО), по всей видимости, определился с планами на 2024 год, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN Mexico, Канело вернется на ринг в мае, а его соперником будет соотечественник - 27-летний экс-чемпион Хайме Мунгия (42-0, 33 KO).

Свой следующий бой Альварес планирует провести в сентябре. В качестве оппонента называется другой экс-чемпион из США - Давид Бенавидес (27-0, 23 KO).

Правда, до этого потенциальным соперникам нужно выиграть свои бои. Так, Мунгия в январе встретится с британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО), которого Канело побил в этом году.

А Бенавидес 25 ноября подерется с еще одним экс-чемпионом Деметриусом Андраде (32-0, 19 КО).

Отметим, что ранее вызов Канело бросил казахстанский боксер Жанибек Алимханылу (15-0, 10 КО), который недавно объединил титулы чемпионов мира по версиям WBO и IBF в среднем весе. Но, судя по всему, он не входит в ближайшие планы мексиканца.

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Метки:
Альварес Сауль Алимханулы Жанибек Мунгия Хайме

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