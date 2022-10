Алимханулы и его соперник устроили перепалку в твиттере

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и претендент на его пояс британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО) сцепились в твиттере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все началось с того, что казахстанец пообещал нокаутировать оппонента, а тот не остался в стороне.

"До боя остался месяц, но я уже готов нокаутировать своего соперника. Дензел, скажи своему тренеру, чтобы он вовремя выбросил полотенце!" - написал Алимханулы.

"Ты много говоришь, просто будь готов в следующем месяце! Ты будешь единственным человеком, кого нокаутируют!" - парировал Бентли.

"Мы уже изучили тебя! Мы знаем все твои слабые места. Я не думаю, что ты сможешь изменить свой стиль за месяц. Легкая работа, иншаАллах. Просто хорошо подготовься. Я не хочу нокаутировать тебя в первом раунде", - продолжил казахстанец.

"Продолжай изучать. Мне не нужно знать твои слабые стороны, чтобы нокаутировать тебя! До 12 ноября осталось недолго, поэтому прекращай болтать и возвращайся к своей "учебе", - ответил ему оппонент

Loool you talk to much just be ready next month! You’ll be the only person getting knocked out! https://t.co/PU7Jp1KJaR

Keep studying 📚 I don’t need to know your weak points to knock you out! Nov 12th isn’t long so stop talking now and get back to your studies https://t.co/2VVOPuWWf1