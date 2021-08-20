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Алимханулы готовит взрыв? Казахстанский средневес приступил к поиску следующего соперника

Алимханулы готовит взрыв? Казахстанский средневес приступил к поиску следующего соперника
Фото: Top Rank Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) в скором времени приступит к тренировочному процессу. Пока же он всех заинтриговал сообщением о начале переговоров по следующему оппоненту. И есть все основания полагать, что поединок будет огненным. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Средневес этим летом провел отличный бой. Алимханулы подрался с американцем Робом Брантом (26-3, 8 КО). Противостояние завершилось досрочно: угол Роба отказался от продолжения поединка. Экс-чемпион мира оказался повержен, а Жанибек оказался в центре внимания.

От него ждут серьезных успехов и громких поединков. По крайней мере, команда в этом плане работает шикарно. Уровень его оппозиции постепенно растет, казахстанец выходит на новый периметр, шаг за шагом доказывая свой уровень.

Алимханулы совершил качественный рывок. Однако этого пока мало. Откатиться можно в любой момент. И очень высокие риски повторить бесславный путь соотечественников, которые предпочли зарыться в локальных и малозначимых поединках.

В этом году от Жанибека можем ждать взрыв. По всей видимости, будет топовый бой. Иначе к нему появятся большие вопросы. Ведь боксер обещает до конца 2021-го провести всего один поединок. А значит, не собирается размениваться на какой-то слабый промежуточный вариант.

"Дорогие болельщики! Вы знаете, что команда находится в отпуске. Отдых проходит хорошо. Дай Бог, до конца года у нас будет один бой. Начались переговоры!".

Ему сейчас важно цементировать свои позиции, пробивать новые варианты. И наверняка команда держит в уме эту стратегию. Как минимум, его окружение пока не подводит. Из всех казахстанских проспектов он выглядит наиболее ярко.

Более того, большая часть пути к титулам уже преодолена. Останавливаться никак нельзя. Иначе зачем все это? Зачем столько громких слов в адрес элиты, если нет никаких подтверждающих действий? Так что наверняка готовится что-то серьезное.

Надеемся, что Алимханулы не подведет.

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Метки:
Алимханулы Жанибек

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