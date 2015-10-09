Алимханулы готов вернуться на ринг: объявлен громкий поединок

Объединённый чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) анонсировал следующий поединок, передают Vesti.kz.

Алимханулы объявил о новом поединке

В своих социальных сетях 32-летний боксёр написал:

"Скоро будет большое объявление, будет большой бой".

Последний бой Жанибека Алимханулы

В последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля текущего года в Астане. Тот бой уже стал историческим - впервые казахстанец защитил сразу два титула чемпиона мира на родине. Тогда он в пятом раунде порадовал домашнюю публику, нокаутировав французского претендента конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO).

Алимханулы подерётся с Кроуфордом?

Что касается нового соперника, болельщики предполагают, что может быть бой с новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), который после своей победы над мексиканской звездой Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО) намекнул на переход в "дивизион Алимханулы".

Казахстанский нокаутёр охотится за чемпионами

Однако не исключено, что казахстанец сразится на ринге с чемпионами других организаций в своем весе. Боксёр не раз заявлял о желании стать "неоспоримым". На данный момент титулом WBC владеет доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 KO), а пояс WBC принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 KO).

