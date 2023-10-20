Алимханулы дали совет для получения титула "абсолюта"

Редактор популярного портала World Boxing News Фил Джей прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) над Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

Противостояние прошло 15 октября в Розенберге (США) и завершилось победой казахстанца в шестом раунде.

"Алимханулы продемонстрировал, почему является главной угрозой среднего веса. В отсутствии таких грандов, как Канело или Головкин, он радует яркими поединками. Однако уровень его оппозиции вызывает вопросы. Все дело в том, что средний вес стал очень слабым. Казахстанцу нужно поскорее объединить пояса и идти выше. У него есть предпосылки, но время не работает на него. Нужно наращивать темп", - отметил Джей.

После объединения титулов IBF и WBO Жанибек нацелился на чемпиона WBC американца Джермалла Чарло и кубинца Эрисланди Лару, владеющего поясом WBA.

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