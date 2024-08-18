Алимханулы "дали" британца с 16 нокаутами
Британский боксер Дензел Бентли (19-3-1, 16 KO) накануне одержал победу над своим соотечественником Дерриком Осазе (13-2, 3 КО) и нарвался на комплименты от BoxingScene.com, передает Vesti.kz.
Британский боксер Дензел Бентли (19-3-1, 16 KO) накануне одержал победу над своим соотечественником Дерриком Осазе (13-2, 3 КО) и нарвался на комплименты от BoxingScene.com, передает Vesti.kz.
"Их поединок состоялся на арене York Hall в Лондоне и завершился досрочной победой Бентли во втором раунде. Победа для Бентли стала 19-ой в карьере. У британца лишь три поражения: по очкам от действующего чемпиона Джанибека Алимханулы и Натана Хини, а Феликс Кэш остановил его в трех раундах в 2021 году.
Он рассчитывает на реванш с Алимханулы. Было бы интересно дать ему еще один шанс", - отмечается в статье.
WHAT. A. 𝐒𝐇𝐎𝐓!💥@2Sharp_d landed a crushing uppercut to close the show in Round 2️⃣ Back to back stoppages as he eyes a Janibek Alimkhanuly rematch...— BoxingScene.com (@boxingscene) August 18, 2024
Full story by @TrisDixon: https://t.co/m7hZOWFeFY
#BentleyOsaze | @Queensberry | @boxingontnt pic.twitter.com/c8mtza8HNl
В 2022 году британец боксировал с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) и проиграл казахстанцу судейским решением по итогам 12 раундов. Сейчас наш боксер является чемпионом мира по версиям IBF и WBO в среднем весе.
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