Алимханулы "дали" британца с 16 нокаутами

Британский боксер Дензел Бентли (19-3-1, 16 KO) накануне одержал победу над своим соотечественником Дерриком Осазе (13-2, 3 КО) и нарвался на комплименты от BoxingScene.com, передает Vesti.kz.

"Их поединок состоялся на арене York Hall в Лондоне и завершился досрочной победой Бентли во втором раунде. Победа для Бентли стала 19-ой в карьере. У британца лишь три поражения: по очкам от действующего чемпиона Джанибека Алимханулы и Натана Хини, а Феликс Кэш остановил его в трех раундах в 2021 году.

Он рассчитывает на реванш с Алимханулы. Было бы интересно дать ему еще один шанс", - отмечается в статье.