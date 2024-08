Алимханулы "дали" британца с 16 нокаутами

Британский боксер Дензел Бентли (19-3-1, 16 KO) накануне одержал победу над своим соотечественником Дерриком Осазе (13-2, 3 КО) и нарвался на комплименты от BoxingScene.com, передает Vesti.kz.

WHAT. A. 𝐒𝐇𝐎𝐓!💥@2Sharp_d landed a crushing uppercut to close the show in Round 2️⃣ Back to back stoppages as he eyes a Janibek Alimkhanuly rematch...



Full story by @TrisDixon: https://t.co/m7hZOWFeFY



#BentleyOsaze | @Queensberry | @boxingontnt pic.twitter.com/c8mtza8HNl