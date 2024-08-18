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Профи-бокс
Вчера 17:49
 

Алимханулы "дали" британца с 16 нокаутами

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Алимханулы "дали" британца с 16 нокаутами ©boxingscene.com

Британский боксер Дензел Бентли (19-3-1, 16 KO) накануне одержал победу над своим соотечественником Дерриком Осазе (13-2, 3 КО) и нарвался на комплименты от BoxingScene.com, передает Vesti.kz.

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Британский боксер Дензел Бентли (19-3-1, 16 KO) накануне одержал победу над своим соотечественником Дерриком Осазе (13-2, 3 КО) и нарвался на комплименты от BoxingScene.com, передает Vesti.kz.

"Их поединок состоялся на арене York Hall в Лондоне и завершился досрочной победой Бентли во втором раунде. Победа для Бентли стала 19-ой в карьере. У британца лишь три поражения: по очкам от действующего чемпиона Джанибека Алимханулы и Натана Хини, а Феликс Кэш остановил его в трех раундах в 2021 году.

Он рассчитывает на реванш с Алимханулы. Было бы интересно дать ему еще один шанс", - отмечается в статье.

В 2022 году британец боксировал с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) и проиграл казахстанцу судейским решением по итогам 12 раундов. Сейчас наш боксер является чемпионом мира по версиям IBF и WBO в среднем весе.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Великобритания

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