Алимханулы анонсировал свое возвращение на ринг
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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) собирается вернуться на ринг в течение трех-четырех месяцев. Об этом он сообщил в соцсетях, передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) собирается вернуться на ринг в течение трех-четырех месяцев. Об этом он сообщил в соцсетях, передают Vesti.kz.
"Февраль - идеальный месяц для боя! Я буду готов в феврале! Но вопрос в том, кто будет со мной драться?!", - поделился чемпион мира по двум версиям.
Последний бой Алимханулы провел 4 октября, когда в девятом раунде нокаутировал ранее непобежденного Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).
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