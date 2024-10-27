Алимханулы анонсировал свое возвращение на ринг

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) собирается вернуться на ринг в течение трех-четырех месяцев. Об этом он сообщил в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Февраль - идеальный месяц для боя! Я буду готов в феврале! Но вопрос в том, кто будет со мной драться?!", - поделился чемпион мира по двум версиям.