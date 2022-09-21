Али Ахмедов встретился с соперником после победы в титульном бою

Таким образом, он выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо же это поражение стало 16-м в карьере.

Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.