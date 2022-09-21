Али Ахмедов встретился с соперником после победы в титульном бою

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов
(19-1, 14 КО) показал совместное фото с американцем Габриэлем Росадо
(26-16-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Ахмедов единогласным решением судей одолел Росадо в десятираундовом поединке, который прошел 18 сентября в Лас-Вегасе в андеркарте трилогии Геннадия Головкина
(42-2-1, 37 KO) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(58-2-2, 39 KO).
Таким образом, он выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.
Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо же это поражение стало 16-м в карьере.
Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.
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