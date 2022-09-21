Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Али Ахмедов встретился с соперником после победы в титульном бою

Али Ахмедов встретился с соперником после победы в титульном бою
©instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) показал совместное фото с американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
 
Ахмедов единогласным решением судей одолел Росадо в десятираундовом поединке, который прошел 18 сентября в Лас-Вегасе в андеркарте трилогии Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO).
 
Таким образом, он выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо же это поражение стало 16-м в карьере.

Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ахмедов Али Росадо Габриэль Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:08
Профи-бокс
Майк Тайсон заявил о проблемах со здоровьем Майк Тайсон заявил о проблемах со здоровьем
Сегодня , 16:14
Профи-бокс
Названо условие для проведения боя Головкин - Алимханулы Названо условие для проведения боя Головкин - Алимханулы
Сегодня , 15:53
Профи-бокс
Озвучено количество проданных PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин - 3 Озвучено количество проданных PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин - 3
Сегодня , 15:25
Профи-бокс
Назван единственный достойный соперник для "Канело" во втором среднем весе Назван единственный достойный соперник для "Канело" во втором среднем весе
Сегодня , 13:54
Профи-бокс
"Канело" заслужил одно поражение от Головкина - экс-чемпион мира "Канело" заслужил одно поражение от Головкина - экс-чемпион мира
Сегодня , 13:31
Профи-бокс
Британский эксперт оценил перспективы Головкина после трилогии с "Канело" Британский эксперт оценил перспективы Головкина после трилогии с "Канело"
Сегодня , 12:33
Профи-бокс
Казахстанская боксерша провела 10-раундовые спарринги и показала горячие фото Казахстанская боксерша провела 10-раундовые спарринги и показала горячие фото
Сегодня , 10:23
Профи-бокс
Казахстанский боксер потерпел первое поражение в главном бою вечера Казахстанский боксер потерпел первое поражение в главном бою вечера
Сегодня , 09:27
Профи-бокс
Найдено объяснение отказу "Канело" от боя с непобежденным нокаутером Найдено объяснение отказу "Канело" от боя с непобежденным нокаутером
Сегодня , 08:40
Профи-бокс
Экс-тренер Головкина вынес вердикт "Канело" после трилогии Экс-тренер Головкина вынес вердикт "Канело" после трилогии
Сегодня , 07:49
Профи-бокс
Алимханулы обратился к чемпионам мира и заподозрил их в страхе Алимханулы обратился к чемпионам мира и заподозрил их в страхе
Вчера , 21:17
Профи-бокс
Промоутер рассказал о реванше Бивола с "Канело" в новом весе Промоутер рассказал о реванше Бивола с "Канело" в новом весе
Вчера , 20:45
Профи-бокс
Бой с "Канело" или Алимханулы. Головкину "выбрали" новых соперников Бой с "Канело" или Алимханулы. Головкину "выбрали" новых соперников
Вчера , 18:56
Профи-бокс
Эксперт озвучил причины успеха казахстанца из команды Головкина в бою за два титула Эксперт озвучил причины успеха казахстанца из команды Головкина в бою за два титула
Вчера , 15:57
Профи-бокс
Известны сроки следующего боя Головкина после трилогии с "Канело" Известны сроки следующего боя Головкина после трилогии с "Канело"
Вчера , 14:52
Профи-бокс
В США заподозрили травму у Головкина в трилогии с "Канело" В США заподозрили травму у Головкина в трилогии с "Канело"
Вчера , 12:30
Профи-бокс
Стала известна соперница Ангелины Лукас в титульном бою Стала известна соперница Ангелины Лукас в титульном бою
Вчера , 11:55
Профи-бокс
Головкин ответил на вопрос о своей карьере после поражения от "Канело" Головкин ответил на вопрос о своей карьере после поражения от "Канело"
Вчера , 10:08
Профи-бокс
"Канело" предрекают крах после победы над Головкиным "Канело" предрекают крах после победы над Головкиным
Вчера , 09:01
Профи-бокс
Головкин опубликовал видео закулисья третьего боя с "Канело" Головкин опубликовал видео закулисья третьего боя с "Канело"
Вчера , 08:27
Профи-бокс
Появилась информация о посещаемости трилогии Головкин - "Канело" Появилась информация о посещаемости трилогии Головкин - "Канело"
Вчера , 07:53
Профи-бокс
Димаш Кудайберген обратился к Головкину после трилогии с "Канело" Димаш Кудайберген обратился к Головкину после трилогии с "Канело"
19 сентября, 23:26
Профи-бокс
Головкину в соперники подобрали чемпиона мира после трилогии с "Канело" Головкину в соперники подобрали чемпиона мира после трилогии с "Канело"
19 сентября, 21:23
Профи-бокс
Максим Головкин обратился к казахстанцу после победы в бою за два титула Максим Головкин обратился к казахстанцу после победы в бою за два титула
19 сентября, 20:56
Профи-бокс
"Канело" подобрали соперников после трилогии с Головкиным "Канело" подобрали соперников после трилогии с Головкиным
19 сентября, 20:07
Профи-бокс
Организатор трилогии с "Канело" высказался о будущем Головкина Организатор трилогии с "Канело" высказался о будущем Головкина
19 сентября, 19:45
Профи-бокс
Алимханулы сделал заявление после трилогии Головкина с "Канело" Алимханулы сделал заявление после трилогии Головкина с "Канело"
19 сентября, 19:00
Профи-бокс
Экс-чемпион мира "разнес" судей боя "Канело" - Головкин - 3 Экс-чемпион мира "разнес" судей боя "Канело" - Головкин - 3
19 сентября, 18:32
Профи-бокс
"Канело" - звезда, Головкин - великий". Эксперт сделал заключение о трилогии "Канело" - звезда, Головкин - великий". Эксперт сделал заключение о трилогии
19 сентября, 16:50
Профи-бокс
В США восхитились казахстанцем из команды Головкина после победы в бою за два титула В США восхитились казахстанцем из команды Головкина после победы в бою за два титула

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus