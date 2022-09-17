Али Ахмедов сделал заявление перед боем с экс-соперником Головкина

Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) опубликовал пост в своих соцсетях перед боем с американцем Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок между ними пройдет 18 сентября в Лас-Вегасе и станет вторым соглавным в рамках шоу, где главной станет трилогия GGG - "Канело".

"Я готов! Давайте сделаем это!" - написал Ахмедов в своем Instagram под фото с церемонии взвешивания.

Отметим, что казахстанец во время взвешивания показал 167,8 фунта, а его американский соперник - 167,6.

В бою между Ахмедовым и Росадо будут разыграны два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

Напомним, что вечер бокса состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.

На кону боя Головкин - Альварес будут стоять пояса мексиканца, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя

Добавим, что интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является Головкин. GGG сам встречался с Росадо в 2013 году, победив его техническим нокаутом в седьмом раунде.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



