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Али Ахмедов прошел взвешивание перед боем в США

Али Ахмедов прошел взвешивание перед боем в США
©Турар Казангапов/Vesti.kz

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (20-1, 15 КО) прошел взвешивание перед боем в рамках вечера бокса в Детройте (штат Мичиган, США), передают Vesti.kz.

Соперником будет представляющий Коста-Рику уроженец Никарагуа Энкарнасион Диас (18-4, 11 КО). Поединок пройдет в лимите второго среднего веса и рассчитан на десять раундов. Сам бой пройдет утром 24 мая по астанинскому времени.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Так, Ахмедов показал на весах 77,56 килограмма, тогда как Диас оказался немного легче - 76,92. Лимит дивизиона составляет 76,2 килограмма, однако для нетитульных боев небольшой перевес допускается.

Напомним, что свой последний бой Ахмедов провел 27 апреля в Алматы, где в рамках шоу "Ночь чемпионов IBA" нокаутировал во втором раунде Карлоса Риверо (26-4-1, 15 КО) из Венесуэлы.

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Метки:
Ахмедов Али Профессиональный бокс США

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