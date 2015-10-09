Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Алесандр Усик назвал следующего соперника

38-летний украинец Александр Усик (24–0, 15 КО), обладающий всеми ключевыми чемпионскими поясами — WBC, IBF, WBA Super, IBO и The Ring — в супертяжёлом весе, заявил, что хочет провести следующий бой против 39-летнего американца Деонтея Уайлдера (44-4, 43 КО), бывшего чемпиона мира по версии WBC, сообщают Vesti.kz.

"В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Почему Уайлдер? Говорят, он уже не такой сильный, как раньше? Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксёр. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних 10 лет", — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

На данный момент 38-летний украинец остаётся непобеждённым и является двукратным абсолютным чемпионом мира — сначала в первом тяжёлом, а затем и в супертяжёлом весе.

В июле этого года Усик в реванш-матче нокаутировал американца Даниэля Дюбуа (22–3, 21 КО), вновь став абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

