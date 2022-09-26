Александру Усику предлагали деньги за сдачу боя

Украинский бoксер Александр Усик рассказал о том, как ему предлагали деньги за сдачу бoя, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Усик высказался о возможном завершении спортивной карьеры.

Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. В своем последнем поединке, 20 августа, он победил британца Энтони Джошуа.

"Бокс - спорт больших достижений, - сказал Усик в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона". - Ко мне подходили и говорили: "Вот тебе деньги - надо сдать бой". Я говорю, что деньги это очень хорошо и у меня там история. Человек говорит: "Я понял, деньги не интересуют". Я говорю: "В таком формате нет".

Когда приходят к олимпийскому чемпиону и чемпиону мира и говорят: "Вот тебе деньги и ты должен как-то уступить". Он 30 лет ходит в зал, тренируется, у него, слава богу, получилось, у него на данный момент прекрасная жизнь, и он может себе позволить много каких-то вещей, и ему говорят: "Надо продаться".

Ранее СМИ писали, что Усик следующий бой может провести с другим британцем Тайсоном Фьюри в феврале 2023 года. При этом Фьюри нацелен на поединок с Джошуа, что ставит под вопрос возвращение на ринг украинца.

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