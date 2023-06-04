© Александр Усик ответил Майку Тайсону

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал прогноз американской легенды бокса Майка Тайсона относительно исхода поединка со своим участием против британца Тайсона Фьюри, сообщают Vesti.kz.

Ранее Тайсон сказал, что Усик проиграет в поединке с Фьюри.

- Что ты можешь ответить Майку Тайсону?

- Майк, ты большая легенда! Ты крутой чувак! Вот и все, - заявил Усик в интервью Seconds Out.

Напомним, что 29 апреля Усик и Фьюри должны были провести бой за звание "абсолюта" в супертяжелом весе. Однако он так и не состоялся, одна из причин - украинца не устроили финансовые условия, предлагаемые стороной британского боксера.

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