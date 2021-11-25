Абсолютный чемпион мира едва не подрался с претендентом на пресс-конференции

В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция с участием главных действующих лиц боксерского шоу, которое состоится 27 ноября на малой сцене Madison Square Garden, сообщает vRINGe.com.
В рамках вечера от Эдди Хирна (Matchroom Boxing) и стриминга DAZN абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) сразится с обязательным претендентом по линии IBF австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).
Во время пресс-конференции не обошлось без небольшого инцидента - претендент был настроен закатить махач чуть раньше и не дожидаться субботы. Все обошлось.
Напомним, что Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе после сенсационной победы над украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).