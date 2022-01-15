Абсолютной чемпионке мира после победы над Фирузой Шариповой нашли новую соперницу

Абсолютная чемпионка мира легкого веса (до 61,2 килограмма) ирландка Кэти Тэйлор (20-0, 6 KO) вернется на ринг 30 апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день она должна встретиться с пуэрториканкой Амандой Серрано (42-1-1, 30 КО).

"Эдди Хирн заявил, что контракт на этот титульный бой находится на стадии подписания и он может состояться в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США)", - пишет американский инсайдер Майк Коппинджер.

Напомним, что Тэйлор в последнем бою победила казахстанку Фирузу Шарипову (14-2, 8 КО) и отстояла все свои титулы.