Абсолютная чемпионка мира по боксу попалась на допинге

Абсолютная чемпионка второго полулегкого веса американка Алисия Баумгарднер (15-1, 7 KO) попалась на запрещенном препарате, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxingScene.

По информации источника, проба "А" боксерши, которую взяли на анализ перед реваншем в июле против Кристины Линардату, дала положительный результат на метаболиты месторолона (андрогенный анаболический стероид) и андростерона (мужской половой гормон, основной продукт метаболизма тестостерона).

Образец мочи, собранный 12 июля на тест по программе Drug Free Sport, показал неблагоприятный аналитический результат запрещенного вещества. Лаборатория получила образец для тестирования 21 июля, результат был сообщен ей 10 августа.

Теперь Баумгарднер имеет право на вскрытие пробы "Б".

Напомним, реванш состоялся в Детройте (штат Мичиган) и завершился победой Баумгарднер. Таким образом, она отомстила за единственное поражение в карьере (Линардату одержала победу раздельным решением в их нетитульном бою в июле 2018 года).

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