Абель Санчес выбрал лучший бой Головкина. Это не с Канело

Американский тренер Абель Санчес, известный по сотрудничеству с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, назвал самый запоминающийся бой за время работы с казахстанским боксёром, сообщают Vesti.kz.

Больше всего специалисту запомнился поединок с американцем Кёртисом Стивенсом, состоявшийся в ноябре 2013 года в Нью-Йорке (США). Тогда Головкин выиграл досрочно - после восьмого раунда угол Стивенса отказался от продолжения боя.

При этом перед поединком американец позволил себе несколько резких заявлений в адрес Головкина, а также устроил "похороны" GGG.

"Бой с Кёртисом Стивенсом показал мне, что из-за всех этих заявлений Стивенса перед боем Геннадий не просто хотел его нокаутировать — он был заинтересован в том, чтобы наказать его за все те слова, которые тот говорил в его адрес. Головкин показал, что он может немного сбавить свою силу удара и давление, чтобы не сразу его нокаутировать, а устроить ему таким образом наказание. Тот бой был остановлен в углу Стивенса, а не потому, что Геннадий его вырубил очередным ударом молнии, которым он до этого нокаутировал других парней. В том бою он продемонстрировал свою профессиональную способность при необходимости немного сбавить обороты, чтобы таким образом наказать соперника. Для меня это был один из самых запоминающихся моментов работы с Геннадием в углу", — сказал Санчес в интервью Boxing Social.

Ранее Санчес раскрыл правду об уходе Головкина. Они работали вместе с 2010 по 2019 год. Последний их совместный бой стал реванш с Саулем Канело Альваресом в сентябре 2018 года, который завершился победой мексиканца. За год до этого Головкин и Канело свели вничью первый поединок.

В 2022 году соперники закрыли трилогию, где Альварес победил Головкина.

