Абель Санчес предсказал исход боя Канело - Чарло

Абель Санчес, экс-тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), считает, что мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) победит американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО). Санчес не исключил нокдаун, но ставит на победу Канело судейским решением, сообщают Vesti.kz.

Их бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Возможно, Джермелл не очень хорошо выступил в первом бою с Кастаньо. Наверное, он не очень хорошо подготовился к поединку, но я думаю, что он подготовится ко встрече с Альваресом. В начале боя Канело будет испытывать трудности, но я думаю, что в конце концов Канело догонит его и, может быть, один раз отправит Чарло в нокдаун. Считаю, что Сауль победит решением - примерно со счетом 116-112", - приводит слова Санчеса Boxingnews24.com.

Напомним, что в мае этого года Альварес одержал победу единогласным решением судей над британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО). Этим самым он защитил все четыре своих титула во втором среднем весе.

Джермелл последний раз боксировал в мае прошлого года, нокаутировав в десятом раунде аргентинца Брайана Кастаньо (17-1-2, 12 КО). Чарло и Кастаньо бились еще в июле 2021-го, тогда они завершили бой вничью.

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