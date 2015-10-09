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40-летний экс-соперник Головкина объявил о бое

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40-летний экс-соперник Головкина объявил о бое Сергей Деревянченко (слева) в бою с Геннадием Головкиным. Фото: DAZN©

40-летний украинский боксер Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) проведет бой в лиге Zuffa Boxing, сообщают Vesti.kz.

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40-летний украинский боксер Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) проведет бой в лиге Zuffa Boxing, сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет 23-летний американский проспект Джалил Хакетт (12-1, 9 КО). 10-раундовый поединок в рамках среднего веса состоится 26 июля в Нью-Йорке (США).

Таким образом, Деревянченко вернется на ринг после годового перерыва. Последний бой он провел в июле прошлого года, нокаутировав в шестом раунде американца Джереми Рамоса. 


В октябре 2019 года Деревянченко претендовал на титулы IBF и IBO и единогласным решением судей проиграл Геннадию Головкину. 

Zuffa Boxing - это профессиональный боксерский промоушен, который был запущен в марте 2025 года. Он создан по аналогу UFC, только в боксе. 

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