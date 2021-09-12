40-летний экс-чемпион мира в двух весах выиграл бой и бросил вызов Тайсону Фьюри

40-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй одержал уверенную победу над Джо Фурнье, сообщает "Чемпионат". Бой состоялся на турнире Triller: Legends 2.

Поединок прошел все отведенные восемь раундов и закончился победой британца единогласным решением судей - 79-73, 79-72 и 80-71.

После боя Хэй бросил вызов чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

"Сегодня я сделал то, что действительно хотел. А именно - показать боксерскому миру, что я еще на многое способен. Но есть один боксер, ради которого я бы вернулся на профессиональный ринг - я говорю о Тайсоне Фьюри. Об этом большом и жирном мешке. Знаю, что ему это не под силу. Я его криптонит. И, конечно, он сам знает это, как и его отец, и дядя.

Мне прекрасно известно, что он избегает боя с Энтони Джошуа. Но зрители хотят увидеть Фьюри в поединке с оппонентом, который может его нокаутировать. Его опрокидывали и не такие панчеры, как я. Знаю, чем его взять. Когда мы выйдем на ринг, я его нокаутирую", - приводит слова Хэя talkSport.

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