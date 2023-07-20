По 4 миллиона за раунд. Райан Гарсия рассказал, сколько заработал за бой с Джервонтой Дэвисом

Американский суперлегковес Райан Гарсия (23-1, 19 КО) рассказал, сколько он заработал за бой с соотечественником-нокаутером Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО). По его словам, гонорар составил около 30 миллионов долларов.

Поединок Дэвис vs Гарсия состоялся 22 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), проходил в договорном весе (до 61,7 килограмма). Победу нокаутом в седьмом раунде праздновал Дэвис. Таким образом, Гарсия получил по четыре миллиона долларов за раунд.

Нокаутировал Гарсию и может загреметь за решетку. Дэвису грозит до 7 лет лишения свободы

Событие было показано в прямом эфире по платной системе Showtime PPV, собрало огромное количество просмотров – реализовано около 1,2 миллионов трансляций. А еще почти 23 миллиона долларов получены от продажи входных билетов.

Распределение призового фонда в этом поединке – в пользу Дэвиса – получил 60 процентов от PPV. Гарантированный гонорар также выше у Джервонты. Предположительно, он заработал за поединок около 45-50 миллионов долларов.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ