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"Он великий на все времена". DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина

GGG назвали монстром среднего веса.

"Он великий на все времена". DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина
Геннадий Головкин. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Стриминговый сервис DAZN опубликовал ролик, посвященный чемпиону IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), сообщают Vesti.kz

Ролик называется "Монстр среднего веса". Он посвящен предстоящему бою GGG, в котором он проведет рекордную 21-ю защиту.

Видео мощных ударов Головкина сопровождают высказывания о нем:

"Этот тот, ради кого здесь все собрались".

"Он великий на все времена".

"Он никогда не падал в профи или любителях". 

"Он был ограблен в первом бою с "Канело".

"Очень интеллигентный, мощный, доминирующий боксер из Казахстана".

"Он бьет тебя, пока не сдашься".

"И один удар может поменять твою жизнь", - заканчивается ролик словами самого Головкина.

Напомним, по казахстанскому времени утром 19 декабря GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Он пройдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. 

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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