"Он великий на все времена". DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал ролик, посвященный чемпиону IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), сообщают Vesti.kz.
Ролик называется "Монстр среднего веса". Он посвящен предстоящему бою GGG, в котором он проведет рекордную 21-ю защиту.
Видео мощных ударов Головкина сопровождают высказывания о нем:
"Этот тот, ради кого здесь все собрались".
"Он великий на все времена".
"Он никогда не падал в профи или любителях".
"Он был ограблен в первом бою с "Канело".
"Очень интеллигентный, мощный, доминирующий боксер из Казахстана".
"Он бьет тебя, пока не сдашься".
"И один удар может поменять твою жизнь", - заканчивается ролик словами самого Головкина.
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GGG: In A Minute ???? pic.twitter.com/XivmyBIC7E
A Middleweight ???????????????????????????? ????️
Напомним, по казахстанскому времени утром 19 декабря GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Он пройдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.
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