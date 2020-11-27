"Это будет большой бой". Де Ла Хойя подтвердил заинтересованность в поединке с Головкиным

47-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что действительно заинтересовался возможностью вернуться на профи-ринг после 12-летнего перерыва в поединке против действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, сообщает Allboxing.ru со ссылкой на Boxingscene.com.



"Вы знаете, насколько легким будет для меня Головкин? О, черт возьми. Это будет большой бой, это точно".



И Де Ла Хойю не смущает ни разница в возрасте с 38-летним Головкиным, ни его общепризнанная репутация нокаутера."Он тоже старый. Я всегда хорошо держал удар, и я всегда справлялся с боксерами такого плана. На мой взгляд, это было бы так легко. Я определенно подумаю над этим, совершенно точно", - сказал он.Однако окончательное решение о возвращении на ринг он еще не принял, и если вернется, то это произойдет в первом квартале следующего года в рамках среднего веса."Сейчас я согнался до 170 фунтов, - рассказал Де Ла Хойя. - Поэтому я еще не уверен, смогу ли я уложиться в 154 фунта. Уверен, что в 160 фунтах мне будет комфортно.Что касается других возможных соперников, то Де Ла Хойя отверг кандидатуру 45-летнего экс-чемпиона мира Серхио Мартинеса, вернувшегося на ринг в этом году, а относительно 37-летнего Маркоса Майданы, с которым якобы уже велись переговоры, он сказал следующее: "Вообще не думал о Майдане и сейчас не задумываюсь".50-летний Айк Квортей, в свое время проигравший Оскару спорным решением судей, заявил, что тоже готов вернуться на ринг спустя 14 лет ради реванша."Я слышал о его заявлении. Я не был в этом особо заинтересован, но это привлекло мое внимание", - сказал Де Ла Хойя о реванше с Квортеем.По словам Да Ла Хойи, одним из важных факторов, которые помогут ему принять окончательное решение, станет выступление 54-летнего Майка Тайсона в показательном поединке против Роя Джонса-младшего 28 ноября."Я уже купил платную трансляцию боя, - отметил экс-чемпион. - Очень хочу посмотреть, как Тайсон будет себя чувствовать и как выглядеть, так как это будет важным определяющим фактором, но не единственным для меня.Тайсон довольно долгое время готовился к бою. У нас были схожие карьеры, схожие пути. У нас была бурная жизнь за пределами ринга. И я хочу на него посмотреть. Если его тело не выдержит и одного раунда, и Рой Джонс побьет его или нокаутирует, тогда мне следует дважды подумать о том, стоит ли мне возвращаться. Сейчас я на 90 процентов считаю, что стоит".Отметим, что ранее официально было подтверждено, что следующий бой Головкин проведет 18 декабря против поляка Камила Шереметы. Поединок состоится на стриминге DAZN, с которым сотрудничает и сам Де Ла Хойя.