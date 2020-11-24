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"Иду к рекордной защите титула". Головкин анонсировал свое возвращение на ринг

Он должен провести поединок против обязательного претендента Шереметы.

"Иду к рекордной защите титула". Головкин анонсировал свое возвращение на ринг
Геннадий Головкин. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпион IBO и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) анонсировал свое возвращение на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, по линии IBF GGG должен провести обязательную защиту титула против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). На днях появилась информация, что бой состоится 18-го декабря.

"Иду к своей цели - рекордной 21-й защите чемпионских титулов. Скоро увидимся", - анонсировал Головкин в Instagram.

 

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Шеремета Камил Головкин-Шеремета IBO IBF Профессиональный бокс

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