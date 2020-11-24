Стамбульский финал, Call of Duty 2 и доллар за 130 тенге. Каким был мир, когда Тайсон дрался в последний раз

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В воскресенье легендарный тяжеловес Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проведет первый за 15 с лишним лет бой в профессиональном боксе. Его соперником станет экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший (66-9, 43 КО). Корреспондент Vesti.kz вспомнил, каким был мир, когда "Железный Майк" в последний раз выходил на ринг.
В июне 2005 года Тайсон провел свой 58-й бой в карьере. Поединок проходил в Вашингтоне (США), а соперником был ирландец Кевин Макбрайд (35-10-1, 29 КО). В самой концовке шестого раунда Майк упал на канаты, оказавшись буквально затолканным соперником. После этого Тайсон с трудом поднялся на ноги, а раунд подошел к концу. На седьмой раунд обессиленный Майк, который был лучше Макбрайда по всем статьям в стартовых трех трехминутках, просто не вышел. Это и стало тревожным звонком для болельщиков легенды. После боя Тайсон заявил, что завершает карьеру.
Спустя 15 лет Майк возвращается в профессиональный спорт и проведет поединок против другого легендарного представителя американского бокса. Итак, каким же был мир 15 лет назад? Мы приготовили для вас 20 интересных событий, которые произошли в 2005 году, чтобы вы еще лучше ощутили, насколько давно дрался Тайсон.
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