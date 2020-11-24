DAZN раскусили. В следующих боях Головкина и "Канело" увидели отсылку к их трилогии

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал дату возвращения казахстанца Геннадий Головкина (40-1-1, 35 КО) на ринг неслучайной. По его мнению, озвученному в интервью корреспонденту Vesti.kz, есть связь между днями поединков GGG и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО).
В частности, эксперт отметил, что подобные пересечения намекают на скорую встречу двух звезд мирового бокса.
Головкин и "Канело" договорились о третьем бое
Напомним, их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.
18 декабря Головкину предстоит защита титула IBF в среднем весе против обязательного претендента из Польши Шереметы (21-0, 5 КО).
У "Канело" на 19 декабря намечен бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО).
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