Бомбардировка от Головкина приблизила Брука к закату. Почему британцу стоит завершить карьеру

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Кроуфорд в ранге чемпиона мира по версии WBO в полусредней весовой категории встретился в минувшие выходные с Бруком в рамках главного события вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Теренс ожидаемо разобрался с Келлом. Причем сделал он это досрочно, без оставшихся вопросов, яростно, полностью доминируя. Безусловно, он не превратил поединок в драку. Напротив, Кроуфорд в очередной раз показал четкое владение навыками, красивый бокс и сохранившийся голод до побед.
Для Брука же все закончилось довольно печально. Именно закончилось, так как вряд ли он сможет вернуться на прежние вершины. И началось все не в бою с Теренсом, а несколькими годами ранее. Начало длительному падению положил GGG.
В 2016 году Келл Брук тоже досрочно проиграл. В пятом раунде боя с Головкиным угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя.
Брук получил значительный урон и был доставлен в больницу из-за перелома глазницы. Как потом он сам рассказывал, тот лагерь и сам поединок его заметно подкосили.
"Поединок с Головкиным выбил меня из колеи, я набрал мышечную массу, а затем снова "высушился". Этот лагерь был жестоким. Как и сами последствия".
К слову, после GGG Брук вновь проиграл досрочно. Причем ему помешала та самая травма, полученная в поединке с казахстанцем. Обидчиком стал Эррол Спенс (США).
"Никто не бил Эррола так, как это делал я, пока мой глаз не отказал. Я все же добрался до 11 раунда, но это была скорее оболочка меня".
Два болезненных проигрыша приблизили его к завершению всей карьерной истории. Даже несколько победных боя, проведенных против слабых оппонентов ничего не решали. Ну, разве что добавили ему уверенности, а также подсластили горечь.
Теренс же стал третьим бойцом, кто указал Бруку на гвоздь, на который можно повесить перчатки. Ведь вряд ли Келл вернет свои проигранные позиции. С трудом верится, что он справится со всем этим давлением.
К тому же, следует подумать о здоровье - стремиться в гущу событий уже стало делом прошлых лет, а также очень рискованным.
"Буду ли я драться когда-либо снова? Не знаю. Поговорю с семьей. Возможно, это и будет конец пути",- заявил Брук после встречи с Кроуфордом.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне