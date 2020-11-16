"Шанс приблизиться к топовым боксерам". Небитый казахстанец - о тренировках в зале у МакГирта, работе с Климасом и главном бое в карьере

Серик Ноян

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (14-0, 7 КО) после годовой паузы вернется на ринг 17 декабря. Его соперником будет Чарльз Конуэлл (13-0, 10 КО), известный своими жестокими нокаутами, один из которых даже закончился со смертельным исходом. Бой состоится в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США) и будет рассчитан на десять раундов.

Ашкеев в интервью корреспонденту Vesti.kz заявил, что его не пугает неблагонадежная спортивная репутация оппонента, и рассказал о своей подготовке к бою.

- Мадияр, на сколько ты заряжен и готов к бою с Чарльзом Конуэллом?

- Да, на данный момент это самый главный поединок в моей карьере. Я настроен на победу как никогда. Два небитых боксера сойдутся на ринге, и мы выясним, кто из нас сильнее.

Я позвонил и попросил своего менеджера Эгиса Климаса организовать мне бой с топовым соперником. Он это сделал, спасибо ему! Мы до этого хотели устроить этот бой, но не получалось. Конуэлл и его промоутер тоже очень заинтересованы на такой конкурентный поединок. Теперь я выйду на ринг 17 декабря и сделаю то, что лучше всего умею!

- Чарльз находится в рейтинге Boxrec на 23-й позиций а ты на 59-й. Это говорит о том что тебя ждет непростой бой?

-Бой будет непростым - это точно. У нас почти что одинаковые рекорды, и я тоже в рейтинге нахожусь на хорошей позиций. Я всю жизнь боксировал, упорно трудился и иду к цели стать чемпионом мира. Победа в этом бою даст мне хороший шанс приблизится к топовым боксерам своего дивизиона. Все они люди - из плоти и крови. Я готов к этой схватке!

- Все мы помним ситуацию, когда годом ранее, после боя с Чарльзом Конуэллом 27 летний Патрик Дэйв пал в кому и скончался через несколько дней в больнице. Насколько этот фактор тебя беспокоит и что ты лично думаешь об этой истории?

-Бокс - это жестокий вид спорта. Этот случай потряс весь боксерский мир. Я не думаю, что Чарльз Конуэлл тут виноват, ведь он выходил просто боксировать. Патрик Дэй был отличным боксером и хорошим человеком. Может со здоровьем у него были проблемы или же судейская не бдительность.

Бокс - это наша работа! Мы выходим на ринг, чтобы заработать на жизнь и достойно представить честь своей страны. В мире немало таких опасных профессий. Лично Конуэлл меня не пугает, принимаю его, как своего очередного соперника, и я абсолютно спокоен.

- Твой соперник 77 процентов своих боев завершил досрочно, в этом году успел провести два боя и победил. Как ты готовишься к этой схватке?

- Он боксер мастеровитый и опытный. Поэтому у меня особый подход к этому бою. Несмотря на то, что немного переболел, я чувствую себя сейчас отлично. В новом зале Бадди МакГирта упорно работаю каждый день. Это основная ударная техника с тренером и общая упражнения программ которую я лично разработал.

Что касается физиологической части, в этом мне помогает казахский тренер Бауыржан Рысбек в режиме онлайн. Иншалла, ближе к бою буду в оптимально хорошей форме. Ведь за меня болеет весь Казахстан, и я должен забрать в этот день победу любой ценой!

- Чарльз Конуэлл младше тебя на девять лет. Разница в возрасте является для тебя трудностью? Какую стратегию ты разработал?

-Возраст не имеет в моем случае никакого значения. Мне 32 и я в самом расцвете своих сил. За моей спиной немалый любительский и профессиональный опыт в боксе. Я никогда не избегал на ринге хорошей рубки и активного столкновения. Есть четкий план, на моих плечах будет холодная голова и выйду биться ради победы! В скорости и в ударном арсенале мы друг другу не уступаем. Думаю с Конуэллом мы покажем самый живой бокс, которого любят болельщики.

- Мы желаем тебе победы и будем за тебя болеть!

-Рахмет всем!

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