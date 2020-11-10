Самый юный член олимпийской сборной США, после его ударов погиб боксер. С кем сразится Мадияр Ашкеев

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Казахстанский боксер Мадияр Ашкеевполучил официальное подтверждение поединка против непобежденного американца Чарльза Конуэлла. Боксеры сойдутся в ринге в декабре этого года.
Vesti.kz рассказывают подробнее об американском проспекте.
Событие намечено на 17 декабря. Принимать его будет ринг в Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США). Транслироваться же десятираундовый бой будет на канале NBC.
Для Ашкеева это будет настоящим возвращением в большой бокс. Казахстанец целый год не выступал, проведя последний поединок 9 ноября против Рудольфо Мартинеса из Аргентины.
В каком он сейчас состоянии - пока неизвестно. Однако тренерский процесс велся на протяжении всего простоя. И на предстоящий бой у Мадияра большие задачи.
"Я очень рад получить шанс провести бой на NBCSN. Я буду готов сделать большое заявление в моем первом телевизионном мэйн-ивенте в США. Я давно ждал возможности показать всем, на что я способен", - сказал Ашкеев.
Соперник у Ашкеева будет довольно интересный и непростой. Есть в его биографии факты, о которых стоит рассказать - они более-менее помогут раскрыть Чарльза сильнее.
В мировом рейтинге боксеров первого среднего веса от boxrec.com американец занимает 23 место (против 59 у Ашкеева). Его относят к числу проспектов, обладающих серьезными возможностями. Это неудивительно, ведь свои навыки он начал проявлять довольно рано.
Будучи любителем, Конуэлл настолько уверенно продвигался по ступеням карьеры, что в 2016 году стал участником Олимпийских игр. Причем он стал самым молодым членом олимпийской сборной США по боксу - лишь спустя три месяца после этого он завершил школу Cleveland Heights High School.
Правда, выступить успешно на Играх он не смог. В первом же своем поединке боксер потерпел поражение от Викаса Кришана из Индии, который в итоге добрался до четвертьфинала Олимпиады.
К слову, Викас на чемпионате Азии по боксу 2017 года разделил третью ступень пьедестала с казахстанцем Абильханом Аманкулом.
Конуэлл не стал долго задерживаться в любителях и в 19 лет провел дебютный поединок на профи-ринге. Он досрочно справился с соотечественником Иеремией Пейджем.
Во многом бокс для Чарльза - это способ самовыражения и попытка заработать для своей семьи. Помимо родителей у Конуэлла есть два брата и две сестры. Плюс ко всему он не так давно стал отцом - летом у него родилась дочь Камрин.
"У меня были смешанные эмоции. Это мой первенец, поэтому я не поверил в случившееся, пока не увидел ее. А потом я сказал: "Ого, у меня действительно есть ребенок". Теперь бокс - тоже для нее, я хочу быть великим, и я хочу быть для нее примером",- прокомментировал важный момент боксер.
Он считает это настоящим благословением, подарком судьбы, который расставил итоговые приоритеты. На это у него свои основания, ведь Чарльз находился на грани депрессии и задумывался о завершении карьеры.
12 октября 2019 года он встретился с Патриком Дэем (США). Чарльз владел преимуществом. Это вылилось в два нокдауна: в четвертом и восьмом раундах. В десятом же он вновь потряс Патрика, который оказался в нокауте. Рефери даже не стал открывать счет, вызвав медиков.
Врачи не смогли привести Дэя в чувство. В госпитале из-за отека мозга ему была сделана экстренная операция, после чего он впал в кому. К сожалению, выйти из нее он так и не смог - через четыре дня он скончался.
"Эмоционально я был очень и очень подавлен. В моей голове было много чего. Я справлялся с этим, разговаривая с Богом, разговаривая с семьей, находясь в окружении позитивных людей, которые хотели, чтобы я прошел через это, продолжал бороться.
Когда вы переживаете что-то настолько плохое, вы не хотите, чтобы это повторилось с кем-либо еще. И я думал: "Должен ли я бросить бокс?". Это сложно. Я ведь не делал зла.
Старался держаться подальше от всяких злых языков в сети, отключил интернет и много думал. Через месяц я вернулся в спорт.
Чувствую, что бокс действительно заставил меня ощущать себя лучше, когда я ходил в спортзал и тренировался, ударяя по груше. Это моя стихия, и считаю, что Патрик со мной, не винит меня...".
Эта история надломила его, но заставила вернуться еще более сильным. Особенно психологически. И он продолжил подтверждать свое звание панчера, досрочно победив после трагического боя сначала Рамзеса Агатона, а затем Венди Туссена.
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