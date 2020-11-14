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"У нас есть, что ему предложить". Сопромоутер Головкина - о переговорах с "Канело" по бою и возвращении на DAZN

Мексиканец стал свободным агентом.

"У нас есть, что ему предложить". Сопромоутер Головкина - о переговорах с "Канело" по бою и возвращении на DAZN
Фото: boxing247.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира  в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), высказался о перспективах продолжения сотрудничества с мексиканцем Саулем "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) после его ухода со стримингового сервиса DAZN. Его слова приводит vRINGe.com.

Ранее ESPN Deportes сообщил, что Альварес ведет переговоры с Хирном по поводу боя с обладателем пояса WBA Super во втором среднем весе и победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО).

Прощай третий бой с Головкиным? "Канело" ушел от DAZN и Golden Boy

"С "Канело" все просто. Он не хочет подписывать контракты на несколько поединков. Он отчетливо это дал понять. Но у нас есть, что ему предложить на DAZN: Смит, Билли Джо Сондерс, Геннадий Головкин. Думаю, если спросить у "Канело", с кем бы он хотел провести три следующих боя, то именно имена Смита, Сондерса и Головкина он бы и озвучил. То есть выгодно и нам, и Канело вести вместе дела. Но пока что я думаю не об этом, а о том, чтобы сделать Смиту этот бой, сделать ему эту возможность. Хочу, чтобы он сразился с одним из лидеров "паунда". Вот моя главная цель".

"Знаете, а ведь многие удивились, что "Канело" ведет с нами переговоры и может вернуться на DAZN. Я объясню. Люди почему-то уверены, что у Сауля на первом месте его эго. Но это абсолютно не так. Он очень хорошо понимает все стороны бизнес-процесса. Он хочет провести бой до конца года. И ему обязательно нужно, чтобы оппонент был чемпионом, и уж тем более круто, если это будет бой еще и за титул журнала The Ring. И это все даже несмотря на то, что "Канело" мог бы принять гораздо более легкий поединок за эти же деньги. Поэтому лично у меня огромное уважение к нему.

"Мы вместе сделали только два боя - против Рокки Филдинга и Дэниела Джейкобса, - вспоминает Хирн. - Я до сих пор помню, как после боя с Джейкобсом "Канело" подошнл ко мне и спросил в шутку: "Эдди, у тебя ещн есть для меня какие-то варианты?" А я точно так же ответил: "Полно! У меня есть Смит, Сондерс и Головкин. Так что рано или поздно, но мы тебя достанем". Я не скрываю, для меня огромная честь сотрудничать с "Канело". Но сейчас я занят тем, чтобы попытаться предоставить шанс всей жизни Каллуму. Представьте себе, как бы изменилась в одно мгновение жизнь боксера, если бы он победил Сауля".

 

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Метки:
Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Смит Каллум

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