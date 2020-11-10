Названа причина необходимости проведения третьего боя Головкина с "Канело"

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"Уход "Канело" с DAZN определенно отдалит бой с Головкиным. В ближайшее время он вряд ли состоится. В целом ситуация невыгодна Головкину, ведь "Канело" стал свободным. Он сможет выбрать то, что ему интересно. Теперь он сам решает свою судьбу. Однако он должен понимать, что самый прибыльный бой - только с Головкиным. Эта трилогия - самая захватывающая в среднем весе. Слишком большой кусок, чтобы от него отказываться. Правда, GGG придется согласиться на условия "Канело". Но в любом случае денег будет много. Именно поэтому я уверен, что третий поединок будет", - отметил МакКаферри.
На прошлой неделе "Канело" прекратил сотрудничество с компанией Golden Boy Promotions и стриминговым сервисом DAZN. Боксер посчитал, что его договор о нескольких боях был нарушен и причинил колоссальный финансовый ущерб. При этом DAZN так и не смог добиться от "Канело" проведения третьего боя с Головкиным, хотя это также было прописано в контракте. Сам казахстанец является клиентом DAZN.
Добавим, что GGG дважды дрался с Альваресом: первый бой закончился ничьей, а второй - скандальной победой мексиканца.
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