Завоевание дивизиона переносится. Титульные поединки Алимханулы будут в следующем году?

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Грандиозные планы казахстанца Жанибека Алимханулы по захвату среднего веса переносятся. Судя по всему, титульные задачи будут решаться уже в следующем году, в том числе отложены и встречи с лидерами дивизиона. С каким бэкграундом боксер подошел к отпуску - в материале Vesti.kz.
О приостановке деятельности Алимханулы сообщил на странице в своем Instagram. Боксер так и сказал:
"Уважаемые фанаты! Наша команда ушла в отпуск. Нам сообщили, что в этом году боев не будет. В планах вернуться на ринг в начале следующего года".
Так что перчатки повешены на гвоздь у входа в зал, приостановлено движение вокруг организации нужных поединков. Именно нужных, под стать амбициях бойца и его команды.
Жанибек рассчитывает на большие успехи, от него ждут покорения вершин и последующего сохранения высоты. Все делается для этого. Правда этот год получился напряженным в этом плане - COVID-19, можно сказать, лишил боксера качественных ходов и ступеней.
Хотя планы были грандиозные. Алимханулы собирался не просто обзавестись весомым титулом, но и встретиться лицом к лицу с чемпионом среднего веса.
Была проделана большая и эффективная работа по раскрутке боксера в мире бокса. Сам Жанибек проявил себя с неожиданной стороны, избавившись от ярлыка молчуна. Скромность и сдержанность перестали быть его визитной карточкой, уступив место натиску, смелым фразам и грамотному пиару.
В этом он за 2020-й преуспел. Остается только поаплодировать талантливому боксеру. Выйти из зоны комфорта, вкладываться в свое продвижение не только в ринге - игра довольно сложная. Однако с ее правилами казахстанец справляется.
Также он сосредоточился на плотной работе с тренером Бадди МакГиртом. Буквально весь год связка посвящала наработкам и приобретению дополнительных возможностей в ринге. И это дало свои плоды.
Правда единственным минусом завершающегося года стал дефицит поединков с участием Алимханулы. Здесь, как говорили ранее, корректировки последовали из-за глобального развития ситуации относительно пандемии.
На фоне этого его единственный бой за 2020-й год получился просто шикарным. В октябре он нокаутировал аргентинца Гонсало Корию во втором раунде, вызвав восторг среди любителей бокса.
В этом поединке он решил еще одну важную задачу периода - защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global, сохранив себя во всех рейтинговых списках. Это позволит ему строить большие планы на следующий год.
О них, к слову, красноречиво сказал сам боксер.
"2021 будет моим годом. В этом году у меня не получилось сразиться с чемпионами. В следующем году я побью всех. Я давно готов".
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