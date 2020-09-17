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Дерзкий в высказываниях, конкретный в действиях. Чем отличается Алимханулы от других казахстанских боксеров

Боец в скором времени вернется на ринг.

Дерзкий в высказываниях, конкретный в действиях. Чем отличается Алимханулы от других казахстанских боксеров
Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Совсем скоро, 9 октября,  казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вернется на ринг. Он проведет бой в Лас-Вегасе (штат Невада, США), перед этим неплохо "пошумев" на просторах большого профи-бокса.

К слову, Алимханулы раскрывается с неожиданной стороны, чем сильно отличается от многих наших бойцов. Подробности его метаморфоз - в материале Vesti.kz.


Этот спортсмен всегда отличался скромностью и сдержанностью. На протяжении всей любительской карьеры он редко баловал работников СМИ заявлением, которое сжигало бы все установленные границы в казахстанском боксе. Все его громкие победы добывались тихо, жестко, оставляя надежды на большое будущее.

Даже неудачная для него Олимпиада-2016 и то оставила приятное впечатление, а его работа в ринге была приравнена к стилю легендарного Роя Джонса. Однако вновь все события были сопровождены скромным молчанием, словно основные страсти были сокрыты за мрамором.

"Заговорил" Алимханулы позже, после того, как объявил о желании попробовать себя в профи. Кстати, его характерные жесткость и смелость в высказываниях наблюдались еще тогда, в 2016 году. Он сразу обозначил свои амбиции, цену своему мастерству и целям.

Перед дебютом он дал интервью журналу The Ring, отметив, что не хочет сравнения с Геннадием Головкиным при всем уважении к земляку.



"Я рад, что мой дебют пройдет в домашних стенах. Мой соперник - опытный парень, за плечами которого много боев. На тренировках я стараюсь как можно лучше подготовиться к поединку. Этот бой даст мне большой опыт на будущее.

Головкин не оказал большого влияния на меня. У каждого боксера есть свой стиль бокса. Каждый боец отличается. Я могу быть лучше, чем он. Я не думаю о Головкине. У него был свой путь в боксе, у меня - свой. Я счастлив, что он мой земляк", - озвучил Алимханулы.

В общем, постепенно Жанибек растворил тишину своим голосом, превращаясь в серьезный "продукт" на рынке профи-бокса. Того требуют реалии, современные условия.

Выходцам из других стран, не США, намного сложнее стать яркой фигурой, загореться звездой. Так что грамотный подход к саморекламе только  принесет дополнительные баллы.

Ключевое слово здесь - грамотный. Ведь болтать ежедневно, не имея каких-то оснований для этого, оскорблять других боксеров - дурной вкус, отсутствие стиля и просто показатель ущербности. 

Важно составить и использовать эффективную, тонкую стратегию, способную растормошить любителей бокса и самих бойцов, способную удержать спортсмена в пределах видимости и внимания.



Важным компонентом сочетания является сам бокс, который демонстрирует личность. Уверенный, с виднеющимся потенциалом. Должен быть огонь в ринге. И как раз с этим у Алимханулы все в порядке.

Важная часть пути адаптации пройдена, на руках несколько титулов, которые способны пододвинуть к нему большие бои несколько ближе. И вот здесь отлично работает его команда, которая строит безупречный, но жесткий имидж. Несколько примеров.

"Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс".

"Я хочу, чтобы все молодые, подрастающие боксеры копировали мой стиль - Qazaq Style. Для меня это не просто слова, это моя конечная цель. Пока я не получу все это, меня не остановить. Я не из тех боксеров, которых волнуют позиции в рейтинге.

Я лишь хочу драться с лучшими из чемпионов. Джермалл Чарло, "Канело" или Деметриус Андраде. Я могу легко их побить. Средний вес? Это мой дивизион, я король этого дивизиона. Скоро я взойду на свой трон".

"Нокаутирую и Чарло, и "Канело" за шесть раундов".

"Я побью Андраде даже под водой и на Луне. Даже если моим соперником станет инопланетянин, я с ним подерусь. Меня не интересует, кем является мой оппонент, его имя и рекорд. Я заинтересован лишь в титуле чемпиона мира".



Звучит довольно неплохо, учитывая, что Алимханулы прогрессирует, показывает отличную работу в ринге, а также способен на большие свершения.

Как бы то ни было, такой маркетинг оправдывает себя. Тем более в социальных сетях этот огонь поддерживает его менеджер Эгис Климас, активно комментирующий и подливающий масла.

Так что все звенья функционируют. 

К слову, дополнительным моментом, бонусом является контент, который боксер использует на своих страницах в соцсетях. Здесь и фото, и видео, которые отображают всю его деятельность: тренировки, комментарии, вставки с тренером и так далее.

Есть полный доступ к его текущим делам, что показывает активность, дает возможность наблюдать за его делами вне ринга. Заметно, что проделана большая работа. Состоялась метаморфоза,  можно быть уверенными, что это все принесет свои плоды.

Это сильно отличает его от остальных наших профи-боксеров (GGG - исключение, ему реклама и продвижение уже не нужны). Курс рабочий. Его цитаты используют зарубежные СМИ. А это уже говорит о многом. 

Его видят, его смотрят, за ним наблюдают. Так что стартующим надо взять на заметку.

Главное, чтобы все было в меру, красиво и емко. И, конечно, не забывать пахать в зале.

"У меня есть цель - стать чемпионом мира. Я прекрасно знаю, что никто никогда не смог бы стать чемпионом мира без хорошего тренера.

Я не боксировал почти год. Но мы никогда не прекращали тренировки. У меня был запланирован бой в марте прошлого года, но, к сожалению, бой был отменен из-за коронавируса.

Это непросто; мы много работали, чтобы подготовиться к бою. Но теперь все это в прошлом. Я предпочитаю не смотреть в прошлое, мы идем только вперед. Готовимся к следующему бою".

Добавим, что 9 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand он проведет бой против 23-летнего аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО). 

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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