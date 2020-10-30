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В ожидании истребителя "Питбулей". Вынужденный простой Садриддина Ахмедова и долгожданное возвращение на ринг

Последний раз он бился в прошлом году.

В ожидании истребителя "Питбулей". Вынужденный простой Садриддина Ахмедова и долгожданное возвращение на ринг
Садриддин Ахмедов. Фото:Eye Of The Tiger Managment
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чуть меньше года назад один из самых ярких казахстанских проспектов Садриддин Ахмедов выходил на ринг. В декабре 2019-го он удосрочил аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса.

Записать на свой счет еще один "скальп" пока не представлялось возможным по некоторым причинам. Подробности каникул боксера - в материале Vesti.kz.


Сразу стоит озвучить - его возвращение в ринг ждут многие: эксперты, поклонники, любители бокса. Экспрессивный и жесткий боксер давно приковал к себе внимание. И Садриддин неоднократно входил в список тех, от кого в будущем ждут покорение вершин.

Летом этого года он вошел в рейтинг 50 самых талантливых боксеров мира до 25 лет, который составил американский телеканал ESPN. Ахмедов в нем занял 31-е место (возглавил же его Теофимо Лопес, победивший недавно Василия Ломаченко).

"Молодежный" чемпион мира по версии WBC и обладатель регионального титула WBC Asia в первом среднем весе имел контракт на поединок, который планировался 12 марта в рамках вечера бокса в Монреале (Канада).



Его соперником должен был стать мексиканский боксер Марио Альберто Лозано. Однако лицом к лицу им встретиться не удалось. Казахстанец снялся с поединка. Чуть позже стало известно о травме Ахмедова - повреждение плеча. На некоторое время Садриддин выбыл.

Кстати, практически все лето и начало осени о проспекте не было слышно. Вакуум поддерживали следующие моменты: Ахмедов залечивал травму, выполнял условия карантина, а также постепенно возвращал свою былую форму. Постепенно стали появляться ролики из зала.

И возвращение в соревновательный ритм было, судя по всему, вопросом времени. Все-таки сегодня довольно сложно организовать вечер бокса, составить кард, получить многочисленные разрешения. 

Вынужденные каникулы нокаутера завершились. Истребитель "Питбулей" (в бою Абрахамом "Питбулем" Хуаресом был добыт титул WBC) готовится к очередному противостоянию. И, как говорит сам Садриддин, на ринге мы его увидим в декабре этого года.

"Готовимся к декабрьскому бою, тренировки идут интенсивно и успешно",- сопроводил таким комментарием Ахмедов свой пост в Instagram.

Так что заждавшаяся публика может уже начинать ликовать. И наверняка, если казахстанец вновь проведет яркую встречу, он попадет на карандаш экспертов и в точечные итоги года.

Как бы то ни было, от него ждут скоро повышения в уровне. И пока он со своими задачами справляется. В том числе и в закулисных моментах, способствующих раскрутке и продвижению. 

Надеемся, что во время тренировочного лагеря он не будет испытывать проблем со здоровьем и качественно подготовится к бою.

В качестве бонуса предлагаем вам еще раз посмотреть на его последний бой с шикарным ударом, после которого упомянутый выше Вильялобос просто выключился.

 

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Метки:
WBC Ахмедов Садриддин

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