Бомбардировка "Питбуля". Как Садриддин Ахмедов завоевал титул WBC

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В январе прошлого года казахстанский боксер Садриддин Ахмедов сделал важный карьерный шаг, сразившись за титул "молодежного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Противостоял же ему мексиканец Абрахам Хуарес.
Подробнее о быстром поединке - в материале Vesti.kz.
Боксерами из Мексики, которые всегда славились своими волевыми качествами и навыками, Ахмедова было не удивить. До Хуареса он несколько раз бился с представителями этой страны и всегда выходил победителем.
Он был знаком с их возможностями, испытал на себе их желание победить любой ценой. Безусловно, всех под один образец выстраивать не стоит, однако некоторые базовые возможности и преимущества у них совпадают.
В январе Ахмедову пришлось биться с "Питбулем". Так прозвали Хуареса за попытку в поединках доминировать и наступать. К тому же он молниеносно пытается отвечать в ринге, не скрываясь, не уходя в глухую оборону.
К слову, это и является одним из его слабых мест. Он сильно раскрывается при попытках ухода от атак, а также во время своего наступления. Подобное лишь облегчает жизнь его соперникам, которые при отличном тайминге легко "разберут" Хуареса.
Кроме того, Садриддин выглядел намного атлетичнее на фоне соперника. Это также сказывалось на ходе январской встречи. И если верить зарубежным экспертам, главным оружием мексиканца является "физика".
Бой состоялся в рамках вечера бокса в канадском Монреале. И он был рассчитан на десять раундов. В итоге достаточно оказалось и четырех, по итогам которых Садриддин без особых проблем растерзал "Питбуля".
Казахстанский боксер буквально на кураже разобрался с оппонентом. Он активно бомбардировал, работал как сериями, так и одиночными выстрелами, которые были достаточно тяжелыми.
Неудивительно, что уже в четвертом раунде Хуарес оказался в нокдауне. Он смог подняться, однако вновь не выдержал удара. Мексиканцу в очередной раз удалось встать, но судья решил остановить поединок - победа Ахмедова в четвертом раунде.
"Мы, конечно, за него волновались, ведь он самый молодой наш боксер. Он тоже волновался, но все прошло по плану. Он молодец. В планах... Сейчас он поедет отдыхать, поедет домой. Потом, если он будет готов, то мы организуем либо защиту пояса, либо будем выводить его на другой титул. Мы не хотим останавливаться и по готовности Садриддина хотим собрать все. В копилку Казахстана, Канады и мирового бокса", - сказала тогда его менеджер Анна Рева.
После этого боя Ахмедов взлетел на 116 строчек в рейтинге своего веса от BoxRec, переместившись с 201-го на 85-е место.
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