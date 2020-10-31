Вероятный соперник Головкина после защиты титула удосрочил багамца и завоевал титул от WBO

Ранее отмечалось, что 24-летний Мунгия может провести бой с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным. Но для этого необходимо, чтобы GGG сначала провел защиту своих титулов против Камила Шереметы. По неподтвержденной информации, этот бой должен состояться в конце ноября 2020 года, а уже в 2021-м непобежденный мексиканец может выйти против казахстанца.
Jaime Munguia turned it on when he had to, and ended up forcing the stoppage ???? (@autozone) pic.twitter.com/mCAY71xwcc— DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020
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