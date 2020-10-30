Риск или проходной бой? Расклад перед титульным боем Елеусинова с экс-чемпионом мира

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Меньше месяца осталось до своеобразного экзамена на прочность, который будет сдавать казахстанский топ-проспект Данияр Елеусинов. Ему предстоит сразиться с довольно непростым соперником - экс-чемпионом мира и крайне неудобным по стилю Джулиусом Индонго.
Многим ли рискует Данияр? Или будет проходной бой? Подробнее - в материале Vesti.kz.
Их история противостояния длится уже довольно продолжительное время. Лицом к лицу боксеры должны были столкнуться намного раньше, однако вечер бокса с их участием был отменен из-за COVID-19.
Была вероятность того, что в итоге битвы не произойдет. Однако командам удалось сохранить "жизнь" событию, и спустя несколько месяцев вновь было объявлено о проведении супервстречи.
И "супер" она прежде всего для нашего Данияра. Его статус, с которым пришел в профи, позволял рассчитывать на большие бои, яркую карьеру. И оставалось дело за грамотной адаптацией после любителей и эффективным тренировочным процессом.
Параллельно безукоризненно должны работать менеджеры и промоутеры, чтобы вывести его на звездный уровень на профи-ринге. И сейчас как раз настал период, когда он может затянуть последние гайки на трамплине, обеспечить себя разгоном и перемахнуть сразу несколько уровней.
И Джулиус как раз будет подходящим для решения важных вопросов вариантом. Авторитетный и долговязый намибиец находится в центре внимания. Да, потеряны титулы, потеряны позиции, но бэкгрануд не стерт и не замазан. Не втоптан в настил ринга теми, кому он уступил.
Все в прошлом и Данияр выиграет легко и чисто? Говорить прямо о победе совершенно нельзя. Как говорится, бокс - вещь непредсказуемая. Это вам подтвердит Эдуард Трояновский, с которого и началась крутая история Джулиуса.
Да, Елеусинов в несколько раз превосходит его в техническом плане - Индонго прямолинеен. К тому же он полагается, причем постоянно, на несколько серий и одиночный акцентированный выстрел. Еще многие записывают в качестве его преимуществ прыжок. Перед нанесением ударов он часто выпрыгивает. Выглядит интересно, работает смертельно.
Но с Елеусиновым это не пройдет. Казахстанец ведь далеко не из тех, кто пренебрегает внимательностью, а его защитные навыки вызывают восхищение. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Рио.
Другое дело в том, что напряжение, вызванное сумбурными и раскидистыми атаками Джулиуса, придется сохранять на протяжении всего периода встречи. Либо же можно попробовать найти подход и решить все досрочно.
"Я благодарю Индонго за то, что он принял этот вызов. Он бывший чемпион мира, который приедет драться.
Это будет отличный бой для меня и отличное боксерское шоу на Hard Rock. Я собираюсь показать, что я лучший боец, и Индонго увидит лучшее от Данияра Елеусинова. Надеюсь, моим поклонникам понравится это шоу",- озвучил не так давно Данияр.
Однако не только казахстанец будет решать карьерные моменты. О возрождении подумывает Индонго.
"Данияр - очень одаренный боксер и выдающийся олимпиец. Однако я никого не боюсь, потому что мои навыки будут для него вызовом. Я чувствую, что мои навыки и физическая подготовка после тренировок в Америке значительно улучшились, так что это будет хороший бой. Я готов показать отличную игру и одержать победу.
Я понимаю важность этого боя для моей карьеры. Мне нужно выиграть… Точка. Когда я это сделаю, меня будут рассматривать как претендента как 140 фунтах, так и в 147 фунтах. Этот бой откроет двери, которые мне нужны, чтобы снова стать чемпионом мира",- заявил Джулиус.
Он заметно превосходит в антропометрии Данияра, что может помочь ему в поединке. Но здесь также следует помнить, что намибиец больше года находится без поединков. Трудно сказать, что он будет в оптимальной форме.
Казахстанцу главное не раскрываться в самом начале поединка. В первых раундах следует держать правую руку у подбородка. И работать затем наверянка.
Да, риски есть. Как и сложности. Однако преграды не такие, с которыми бы не справился Елеусинов. Откровенного мисматча тоже не должно быть. А значит зрелище обеспечено, ровно как и интрига.
Так что ждем 27 ноября, когда в Голливуде (штат Флорида, США) боксеры проведут 10-раундовый бой, который будет показан стриминговым сервисом DAZN. Они разыграют вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне