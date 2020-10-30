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Риск или проходной бой? Расклад перед титульным боем Елеусинова с экс-чемпионом мира

До события осталось меньше месяца.

Риск или проходной бой? Расклад перед титульным боем Елеусинова с экс-чемпионом мира
Данияр Елеусинов. Фото: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Меньше месяца осталось до своеобразного экзамена на прочность, который будет сдавать казахстанский топ-проспект Данияр Елеусинов. Ему предстоит сразиться с довольно непростым соперником - экс-чемпионом мира и крайне неудобным по стилю Джулиусом Индонго.

Многим ли рискует Данияр? Или будет проходной бой? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Их история противостояния длится уже довольно продолжительное время. Лицом к лицу боксеры должны были столкнуться намного раньше, однако вечер бокса с их участием был отменен из-за COVID-19. 

Была вероятность того, что в итоге битвы не произойдет. Однако командам удалось сохранить "жизнь" событию, и спустя несколько месяцев вновь было объявлено о проведении супервстречи.

И "супер" она прежде всего для нашего Данияра. Его статус, с которым пришел в профи, позволял рассчитывать на большие бои, яркую карьеру. И оставалось дело за грамотной адаптацией после любителей и эффективным тренировочным процессом.

Параллельно безукоризненно должны работать менеджеры и промоутеры, чтобы вывести его на звездный уровень на профи-ринге. И сейчас как раз настал период, когда он может затянуть последние гайки на трамплине, обеспечить себя разгоном и перемахнуть сразу несколько уровней.



И Джулиус как раз будет подходящим для решения важных вопросов вариантом. Авторитетный и долговязый намибиец находится в центре внимания. Да, потеряны титулы, потеряны позиции, но бэкгрануд не стерт и не замазан. Не втоптан в настил ринга теми, кому он уступил. 

Все в прошлом и Данияр выиграет легко и чисто? Говорить прямо о победе совершенно нельзя. Как говорится, бокс - вещь непредсказуемая. Это вам подтвердит Эдуард Трояновский, с которого и началась крутая история Джулиуса.



Да, Елеусинов в несколько раз превосходит его в техническом плане - Индонго прямолинеен. К тому же он полагается, причем постоянно, на несколько серий и одиночный акцентированный выстрел. Еще многие записывают в качестве его преимуществ прыжок. Перед нанесением ударов он часто выпрыгивает. Выглядит интересно, работает смертельно.

Но с Елеусиновым это не пройдет. Казахстанец ведь далеко не из тех, кто пренебрегает внимательностью, а его защитные навыки вызывают восхищение. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Рио. 

Другое дело в том, что напряжение, вызванное сумбурными и раскидистыми атаками Джулиуса, придется сохранять на протяжении всего периода встречи. Либо же можно попробовать найти подход и решить все досрочно.



"Я благодарю Индонго за то, что он принял этот вызов. Он бывший чемпион мира, который приедет драться.

Это будет отличный бой для меня и отличное боксерское шоу на Hard Rock. Я собираюсь показать, что я лучший боец, и Индонго увидит лучшее от Данияра Елеусинова. Надеюсь, моим поклонникам понравится это шоу",- озвучил не так давно Данияр.

Однако не только казахстанец будет решать карьерные моменты. О возрождении подумывает Индонго.

"Данияр - очень одаренный боксер и выдающийся олимпиец. Однако я никого не боюсь, потому что мои навыки будут для него вызовом. Я чувствую, что мои навыки и физическая подготовка после тренировок в Америке значительно улучшились, так что это будет хороший бой. Я готов показать отличную игру и одержать победу.

Я понимаю важность этого боя для моей карьеры. Мне нужно выиграть… Точка. Когда я это сделаю, меня будут рассматривать как претендента как 140 фунтах, так и в 147 фунтах. Этот бой откроет двери, которые мне нужны, чтобы снова стать чемпионом мира",- заявил Джулиус.



Он заметно превосходит в антропометрии Данияра, что может помочь ему в поединке. Но здесь также следует помнить, что намибиец больше года находится без поединков. Трудно сказать, что он будет в оптимальной форме.

Казахстанцу главное не раскрываться в самом начале поединка. В первых раундах следует держать правую руку у подбородка. И работать затем наверянка.

Да, риски есть. Как и сложности. Однако преграды не такие, с которыми бы не справился Елеусинов. Откровенного мисматча тоже не должно быть. А значит зрелище обеспечено, ровно как и интрига. 

Так что ждем 27 ноября, когда в Голливуде (штат Флорида, США) боксеры проведут 10-раундовый бой, который будет показан стриминговым сервисом DAZN. Они разыграют вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

 

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Метки:
Индонго Джулиус Елеусинов Данияр

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