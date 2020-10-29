Шанс для GGG? Чемпион мира в весе Головкина лишился соперника за месяц до боя

32-летний чемпион мира по версии WBO в среднем весе до 72,6 килограмма американец Деметриус Андраде
(29-0, 18 КО) остался без соперника - его бой против соотечественника Дасти Эрнандеса-Харрисона
(34-0-1, 20 КО), планировавшийся на 27 ноября в Голливуде (США), сорван, сообщает vRINGe.com
.
Об этом сообщил Пол Андраде, отец и тренер чемпиона: "Харрисон выбыл. Мне сказали, парень весит более 90 килограммов, то есть крайне далек от лимита среднего веса всего за месяц до выхода в ринг. Но мы готовы к бою, и нам без разницы, против кого. Мы в зале и будем драться 27 ноября. Это все, что мне известно".
Другими словами, выступление Деметриуса 27 ноября не отменяется, ему подбирают замену.
Отмечается, накануне было сделано предложение непобежденному 27-летнему американцу Димитриусу Балларду (20-0-1, 13 КО).
Примечательно, что Баллард не вышел победителем из двух последних поединков: в июне прошлого года его встреча с Элиасом Эспадасом была признана несостоявшейся из-за рассечения у соперника, а в декабре свел вничью 10-раундовое противостояние с Ямагучи Фалькао. В 2020-м Димитриус на ринг не выходил.
На счету Андраде три успешные защиты титула, крайняя из них - в январе текущего года против посредственного ирландца Люка Килэра, которого он остановил в девятом раунде.
В весе Андраде выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).
Отметим, что в ноябре в США Головкин планировал провести бой против обязательного претендента Камила Шереметы
(21-0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил
о переносе поединка.
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