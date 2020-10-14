"Встряхнуть за восемь раундов". Менеджер рассказал о возвращении на ринг медалиста Олимпиады из Казахстана

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Дычко
(9-0, 9 КО) до конца 2020 года должен провести два боя. Менеджер супертяжеловеса Зия Алиев
рассказал корреспонденту Vesti.kz
о работе по возвращению казахстанского боксера после годичного простоя.
За три года в профессионалах он выиграл девять встреч подряд, а в июле прошлого года нокаутировал
американца Нэйта Хэвена
(9-3, 7 КО).
- Пока говорим только, что в декабре есть у нас вариант в Штатах. Сейчас смотрим, что есть на ближайшее время, чтобы он встряхнулся. На восемь раундов хотя бы, - отметил он.
- Европа или США?
- Европа. Может быть, Казахстан.
Добавим, что у Дычко должен смениться промоутер - им станет Matchroom Boxing
, с которым сотрудничает олимпийский чемпион Данияр Елеусинов
(9-0, 5 КО).
Ранее стали известны сроки возвращения Дычко на ринг - назывался
период с октября по ноябрь. Оценены также шансы 30-летнего боксера попасть
в мировую элиту супертяжелого дивизиона.
Бои в США и Казахстане. Менеджер рассказал о планах двукратного призера Олимпиад
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