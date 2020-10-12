"Работаю водителем и тренируюсь у Роуча". Соперник Кособуцкого - о фаворите их боя, Головкине и казахстанском боксе

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Соперник казахстанского боксера Жана Кособуцкого (14-0, 13 КО) по поединку за титулы WBA International и IBO Inter-Continental в тяжелом весе американец Стив Вукоша (12-1, 4 КО) признался, что спорт для него не является основным родом деятельности. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о своей работе, ходе подготовки и шансах в предстоящем бою.
"Лично для меня казахстанские и кубинские боксеры - лучшие в мире. У вас главная звезда - это Геннадий Головкин, но есть немало других сильных ребят.
Для меня бокс - не постоянное занятие. У меня есть жена и трое детей. Я работаю водителем автобуса. Я тренируюсь больше двадцати лет под руководством Фредди Роуча. Нас ждет хороший бой. Мой соперник обладает большим талантом. С нетерпением жду, когда он поднимется в рейтинге по боксу. Он сильный, быстрый и хорошо двигается. Мой соперник - фаворит в предстоящем бою, но я сделаю все возможное для победы", - отметил Вукоша.
Бой Кособуцкого станет соглавным событием вечера бокса в Дюссельдорфе, который пройдет 17 октября. Для Вукоши это первый выезд за пределы США. В ходе своей карьеры он выигрывал вакантные титулы - USA New England и WBC United States (USNBC). Подробнее о нем можно прочитать здесь.
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