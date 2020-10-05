Эмоциональный убийца. Почему Головкину надо забыть о "Канело" и сосредоточиться на чемпионе WBC

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Большой профессиональный бокс постепенно возвращается на ринг, стряхивая осевшую пыль во время вынужденного затишья и перерыва. Также осторожно и неспешно зрители возвращаются на трибуны. Впереди большие поединки. Однако есть опасения, что долгожданный третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресомтак и не состоится.
И сейчас наиболее подходящим топ-соперником для GGG выглядит другой боксер. Подробности - в материале Vesti.kz.
"Канело" постепенно утрачивает интерес. Вернее, на данный момент он выглядит очень ненадежно. Связано это с тем, что мексиканец никак не разберется с DAZN. И есть все риски, что их отношения будут разорваны.
В таком случае о бое с GGG в ближайшее время придется забыть. У каждой стороны есть обязательства. И казахстанец, и боксер из Мексики пока находятся в связке с DAZN. Стриминговый сервис является своеобразным гарантом того, что лучшие средневесы вновь сойдутся в ринге.
Без этого "поручителя" организовать третий поединок будет очень и очень сложно. Даже, скорее всего, невозможно. Так что многое зависит от того, как именно Альварес и DAZN решат свои проблемы и конфликтную ситуацию.
Если все разрешится полюбовно, то третьему поединку быть. В любом случае стоит пересмотреть шорт-лист соперников на громкий поединок. И на сегодняшний день возглавлять его должен американец Джермалл Чарло, обладающий титулом WBC.
Он недавно защитил свой пояс, уверенно разобравшись с украинцем Сергеем Деревянченко. Последний, к слову, точно теперь даже не рассматривается командами топ-средневесов. Три неудачные попытки завоевать титул заслуженно отправили его далеко вниз.
Так что Чарло по праву занимает место самого интересного оппонента. Причем он выигрывает у многих с явным преимуществом (не считая, конечно, Альвареса). Здесь и интерес, и титул, и внимание публики, и конкуренция.
Безусловно, Джермалл - шоумен и трэштокер. Он неоднократно пытался упомянуть в интервью Головкина, открыто выражая желание всеми силами устроить такой поединок. Правда, интересно, сможет ли он в итоговый момент поставить свою подпись?
Из него пытаются сделать американскую суперзвезду. Но пока в его послужном списке не будет топовых бойцов, выточить из Чарло монолит и идола не получится. Конкретики пока никакой. Правда, бой с украинцем заставил посмотреть на него с другой стороны.
Чарло заметно возмужал и наконец проявил себя просто потрясающе. Отличные атаки, эффективные серии, мощные кроссы - приятно было смотреть. Так что конкурировать с Головкиным он явно способен. Более того, от него исходит немая опасность.
Тем не менее он простреливаем. Головкин может решить вопрос уже к раунду седьмому-восьмому.
Откровенно говоря, поляк Камил Шеремета - проходной вариант. Поэтому следует нацелиться на Чарло. Наверняка, найти выход на него можно. И все контрактные условия и нюансы обеих сторон позволят свести их в ринге.
Раньше он был связующим мостом между GGG и Альваресом. Сейчас же, обладая весомым трофеем, он вполне себе самостоятельная фигура. Мастеровитый, мощный, резкий. Да, с ним надо быть осторожным.
Однако он заметно уступает мексиканцу, с которым Головкин смотрелся просто прекрасно. Чарло - охотник, пытается стрелять, выцеливать. Часто обнажается, за что GGG может легко наказать, преподать урок на всю жизнь.
Американец - безбашенный в ринге. Вести таким образом поединок у него есть все основания. Атлетичность, сила удара, рост, ум. В миксе с яростью и напором это все превращает его в "убийцу". Не в хладнокровного - в эмоционального, заряженного на победу любой ценой.
Прослеживаются и интеллектуальные возможности, которые он активно использует. Может, они тоже являются плодом "шестого чувства", чутья, но комбинации и передвижения повышают его "скилл".
Так что бой обещает быть интересным.
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